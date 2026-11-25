Американская компания SpaceX с помощью своей ракеты-носителя Falcon 9 вывела на околоземную орбиту группу спутников по заказу Космических сил США, которая стала четвертой за месяц, сообщил портал Space Launch Now.

Речь идёт о миссии USSF-266. Информация о полезной нагрузке находится под грифом «секретно». Авторы портала считают, что на орбиту были выведены спутники системы Starshield (военное ответвление сети связи Starlink).

При этом состав группировки аппаратов не раскрывается. Запуск Falcon 9 проводился с военной базы Ванденберг, расположенной в американском штате Калифорния. Предыдущие группировки спутников для Вооружённых сил США были выведены на орбиту 7, 12 и 18 ноября.

Напомним, 16 ноября сообщалось, что после старта с мыса Канаверал в американском штате Флорида американская ракета-носитель Vulcan Centaur взорвалась из-за нештатной ситуации. Это произошло примерно через десять минут после запуска. В результате инцидента не удалось вывести на заданную околоземную орбиту 40 спутников интернет-системы Amazon Leo.