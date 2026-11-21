Конгресс США может приостановить выделение средств на разработку государственных систем компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску. Такая мера рассматривается в случае, если американская администрация и бизнесмен не раскроют, кто распорядился ограничить работу Starshield на Украине. Об этом сообщает CNN.

С соответствующим требованием выступил конгрессмен-демократ Джим Хаймс. Он направил директору Национальной разведки США Джею Клейтону секретное письмо, в котором запросил разъяснения по поводу перебоев в работе спутниковой системы на Украине в последние месяцы.

Кроме того, Хаймс намерен встретиться с Маском, чтобы выяснить, кто принял решение об изменении работы Starshield: сама компания или американские чиновники. Конгрессмен подчеркнул, что комитет не намерен финансировать разработку государственных систем, которые не находятся под полным контролем правительства.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский потребовал от США и компании SpaceX снять ограничения с работы Starshield.