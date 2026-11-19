В вопросе работы Starlink есть основания доверять скорее Илону Маску, чем Владимиру Зеленскому, заявил в эксклюзивном интервью aif.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров, комментируя последствия этого конфликта для главы киевского режима.

Напомним, основатель компании SpaceX Илон Маск, комментируя работу Starlink и Starshield на Украине, заявил, что Владимир Зеленский «не всегда говорит правду».

«Что касается Starlink и Starshield, я думаю, что, наверное, есть основания доверять все-таки Маску, а не Зеленскому в отношении работы Starlink. Это вообще-то гражданская сеть, как говорил Маск, и она не предназначена для того, чтобы использовать ее в военных целях, если речь идет о Starlink», — отметил он.

Что касается Starshield, то, по мнению Килинкарова, это уже не зона компетенции Маска, и оценивать, действительно ли работу сервиса приостанавливали, сложно.

Экс-нардеп считает, что публичные обвинения Зеленского в адрес Маска нужны в том числе для того, чтобы дискредитировать Дональда Трампа и его позицию. «Обвинить его в том, что они таким образом как бы подыгрывают Российской Федерации», — пояснил Килинкаров.

Он считает, что это вписывается в логику действий европейских элит и «коалиции желающих».

«Война основная ведется между Трампом и глобалистами в лице европейских политических элит, которые возглавляют Европейский союз и часть европейских стран. Они будут пытаться ставить ему палки в колеса, чтобы не дать возможности полноценно реализовать те политические цели и задачи, которые перед собой поставил Дональд Трамп», — добавил Килинкаров.

Основная борьба, на его взгляд, развернется после января, когда вступят в свои полномочия новые конгрессмены и сенаторы.

«Зеленский стал на сторону глобалистов, он антитрампист и возглавляет эту антитрамповскую коалицию, по крайней мере в медийном пространстве. Это факт абсолютно очевидный. Поэтому я не удивляюсь абсолютно таким заявлениям», — резюмировал он.

При этом Килинкаров убежден, что конфликт с Маском станет для Зеленского мелочью по сравнению с тем, что его может ждать впереди.

«Зеленский за время своего пребывания на посту президента натворил столько дел, за которые нужно будет нести ответственность, что, поверьте мне, конфликт с Маском покажется ему самой безболезненной ситуацией», — подытожил экс-нардеп.