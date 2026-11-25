В Париже готовы к встрече в Москве при условии полноценного участия Европы в переговорах по урегулированию украинского конфликта, сообщает РБК со ссылкой на представителя французского посольства в РФ.

«Как уже заявили в Елисейском дворце, есть условие: мы должны получить подтверждение того, что Европа получит полноценное место за столом переговоров по урегулированию на Украине», — заявил собеседник агентства.

Он сообщил, что определенности по дате и деталям возможного приезда европейских представителей в Москву пока нет.

Представитель посольства упомянул о растущем желании Европы участвовать в переговорах с РФ.

Ранее РФ пригласила представителей ЕС в Москву с целью выяснения их позиции и определения перспектив продолжения контактов по урегулированию украинского конфликта.

На днях в Кремле сообщили, что сроки возможного визита в Москву представителей ЕС пока не определены.