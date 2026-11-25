В переговорах России с Европой важно не то, кто будет представлять европейцев, а с какой позицией придёт этот человек. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа готова к переговорам с Россией, и мирные переговоры должны пройти в скором времени на уровне советников в формате Украина-Россия-Европа-США.

«Европейцы формируют то тройки, то пятерки, то пытаются проникнуть на уже существующие форматы. Важны не их заявления, а суть позиции, с которой они будут участвовать в тех или иных переговорах», — сказал Карасин.

Среди возможных кандидатов на роль переговорщика называли президента Франции Эммануэля Макрона, который сам изъявил желание выступить посредником, главу евродипломатии Каю Каллас, которую предложил премьер Эстонии Кристен Михал, а также председателя Европейского совета Антониу Кошту.

Президент РФ Владимир Путин предпочтительным вариантом ранее называл бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.