Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа готова к диалогу, и мирные переговоры должны пройти в скором времени на уровне советников в формате Украина-Россия-Европа-США. Однако в Москве к подобным сигналам относятся с изрядной долей скепсиса.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в эксклюзивном комментарии aif.ru высказал мнение, что европейцы будут всеми силами доказывать, что они являются главной позитивной силой в урегулировании.

«У меня есть ощущение, что подобные позитивные заявления Мерца, да и других, — это начало большой, в их понимании гибкой, игры с нами по теме переговоров... Эти попытки будут продолжены, впереди еще большое медийное "наступление" на умы европейцев, что якобы они главная позитивная сила, хотят договориться, а русские якобы не хотят и так далее», — подчеркнул сенатор.

По мнению Карасина, Россию ждут очень трудные этапы развития отношений с Европой, особенно в переговорном процессе по Украине. Парламентарий призвал не питать иллюзий относительно искренности западных партнеров.

«Поэтому верить отдельным заявлениям обанкротившихся политиков не стоит. Они сейчас попытаются выйти из тупика, и мы должны хорошо понимать нацеленность всех этих усилий», — добавил он.

Ключевым вопросом в налаживании диалога остается не персоналия переговорщика, а та позиция, с которой Европа собирается сесть за стол.

«Европейцы формируют то тройки, то пятерки, то пытаются проникнуть на уже существующие форматы. Важны не их заявления, а суть позиции, с которой они будут участвовать в тех или иных переговорах», — пояснил Карасин.

Среди возможных кандидатов на роль переговорщика называли президента Франции Эммануэля Макрона, который сам изъявил желание выступить посредником, главу евродипломатии Каю Каллас, которую предложил премьер Эстонии Кристен Михал, а также председателя Европейского совета Антониу Кошту.

Президент РФ Владимир Путин предпочтительным вариантом ранее называл бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.