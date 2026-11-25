Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высмеял заявление Владимира Зеленского о том, что Вашингтон якобы планирует заключить мирную сделку по Украине к январю, пишет New York Post.

«Кто это сказал? Он хочет, чтобы я сделал что?» — переспросил Трамп у журналистов, после чего рассмеялся и переглянулся с находившимся в кабинете своим старшим помощником.

При этом американский лидер подчеркнул, что не связывает урегулирование конфликта с какими‑либо жёсткими сроками.

«Я просто хочу, чтобы он был завершён, — заявил Трамп. — Я бы хотел однажды добиться этого, но для танго нужны двое. Посмотрим, что будет происходить».

В Белоруссии найдены документы военных времен, связанные с зятем Трампа

В Белоруссии обнародованы архивные материалы о партизанском прошлом деда Джареда Кушнера, зятя и спецпосланника американского президента Дональда Трампа. Данные из личного дела Иосифа Берковича размещены в электронной базе проекта «Партизаны Беларуси».

Известно, что Беркович родился в 1922 году в Кореличах, а по профессии был столяром. В годы Великой Отечественной войны, в период с января 1943‑го по июль 1944‑го, он сражался в составе четырёх партизанских бригад.

«За время пребывания в отряде показал себя хорошим бойцом. Дисциплинированный, аккуратный в исполнении распоряжений командования», - отмечается в архивных документах.

NBC: в США рассматривают возможность ударов по руководству Ирана

Телеканал NBC News сообщает, что в администрации Дональда Трампа изучают вариант нанесения ударов по представителям руководства Ирана как один из сценариев в рамках выработки стратегии Вашингтона по отношению к Тегерану.

Сторонники идеи считают, что устранение иранских лидеров усилит давление на страну и поможет быстрее завершить конфликт. Противники, в свою очередь, предупреждают, что такой шаг грозит эскалацией и подорвёт шансы на дипломатическое урегулирование.

По данным телеканала, сам Трамп пока не принял решение по данному вопросу и взвешивает разные варианты.

Венгрия не будет участвовать в кредите ЕС Украине

Премьер‑министр Венгрии Петер Мадьяр в ходе пресс‑конференции с Владимиром Зеленским в закарпатском Берегово заявил, что страна не намерена участвовать в предоставлении кредита Украине на 45 миллиардов евро.

По его мнению, финансирование могут обеспечить не все государства ЕС, а лишь часть из них, как это было в прошлом году, когда 24 страны Евросоюза согласовали выделение Украине 90 миллиардов евро.

«Сейчас речь идет о финансировании на 45 миллиардов евро. В этом могут участвовать те же 24 страны-члена ЕС, или 23, или 25 стран», — отметил Мадьяр.

Кроме того, венгерский премьер категорически выступил против привязки семилетнего бюджета Евросоюза к финансированию Украины.

В Турции задержали звезду сериала «Великолепный век»

В Турции полиция провела операцию по делу о наркотиках и проституции, в ходе которой под стражей оказались сразу несколько представителей шоу-бизнеса, сообщает Yeni Şafak.

В числе задержанных оказалась актриса Дениз Чакыр, известная зрителям по роли Шах-султан в сериале «Великолепный век». Вместе с ней правоохранители задержали певца Озджана Дениза, промоутера Эрдала Бозкуша и режиссёра Джема Карджы. Стамбульская прокуратура выдала ордера на задержание в общей сложности 35 человек.

У подозреваемых берут анализы на наличие в организме наркотических веществ. Если тесты дадут положительный результат, суд будет решать вопрос о мере пресечения.