В Турции полиция провела операцию по делу о наркотиках и проституции, несколько представителей шоу-бизнеса оказались под стражей. Об этом сообщила газета Yeni Şafak.

В числе задержанных оказалась актриса Дениз Чакыр, известная зрителям по роли Шах-султан в сериале «Великолепный век». Вместе с ней в руки правоохранителей попали певец Озджан Дениз, промоутер Эрдал Бозкуш и режиссёр Джем Карджы. Стамбульская прокуратура ранее выдала ордера на задержание в общей сложности 35 человек.

У подозреваемых берут анализы на наличие наркотических веществ. Если тесты дадут положительный результат, суд будет решать вопрос о мере пресечения.

Ранее прокуратура Турции запросила для известного в стране певца Ильяса Ялчынташа 10 лет лишения свободы по обвинению в сбыте наркотиков.