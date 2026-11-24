В администрации президента США Дональда Трампа обсуждают возможность нанесения военных ударов по представителям иранского руководства. Об этом сообщает телеканал NBC News. По информации журналистов, соответствующий вариант рассматривается в рамках поиска дальнейшей стратегии Вашингтона в противостоянии с Тегераном.

Сторонники такого подхода полагают, что устранение представителей иранского руководства позволит усилить давление на Исламскую Республику и приблизить завершение конфликта.

Противники инициативы, напротив, предупреждают о риске дальнейшей эскалации и осложнения дипломатических контактов. По их мнению, подобные действия могут существенно снизить шансы на достижение договоренностей с иранской стороной.

Сам Трамп пока не определился с дальнейшими шагами и продолжает рассматривать различные сценарии развития событий. При этом 13 октября американский президент допускал, что ликвидация верховного лидера Ирана Али Хаменеи могла оказаться ошибочным решением, поскольку после этого Вашингтону стало сложнее определить, с кем именно вести переговоры о возможном урегулировании.

Ранее Трамп заявил, что склоняется к возобновлению ударов по территории Ирана в январе в случае отсутствия соглашения.