В Белоруссии опубликовали архивные материалы о партизанском прошлом деда Джареда Кушнера, зятя американского президента Дональда Трампа. Сведения из личного дела Иосифа Берковича были размещены в электронной базе проекта «Партизаны Беларуси».

Беркович родился в 1922 году в Кореличах, по профессии был столяром. В годы Великой Отечественной войны, в период с января 1943‑го по июль 1944‑го, он сражался в составе четырёх партизанских бригад.

«За время пребывания в отряде показал себя хорошим бойцом. Дисциплинированный, аккуратный в исполнении распоряжений командования», - отмечается в документах.

Ранее Кушнер заявил, что возможность перезагрузки отношений между РФ и ЕС станет ключевым результатом переговоров по Украине.