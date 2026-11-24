Премьер‑министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что страна не намерена участвовать в предоставлении кредита Украине на 45 миллиардов евро. По его мнению, финансирование могут обеспечить не все государства ЕС, а лишь часть из них — как это было в прошлом году, когда 24 страны Евросоюза согласовали выделение Украине 90 миллиардов евро.

«Сейчас речь идет о финансировании на 45 миллиардов евро. В этом могут участвовать те же 24 страны-члена ЕС, или 23, или 25 стран», — отметил Мадьяр в ходе пресс‑конференции с Владимиром Зеленским в закарпатском Берегово.

Кроме того, венгерский премьер категорически выступил против привязки семилетнего бюджета Евросоюза к финансированию Украины.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявил, что стана не будет присоединяться к финансированию нового кредита для Украины.