Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не обсуждал с членами комиссии по вопросам стратегии развития топливно‑энергетического комплекса возможность досрочно прекратить поставки российского газа в Европу, передает РИА Новости.

«Нет. Это не обсуждали», — отметил Песков.

Накануне глава государства указал на то, что любые попытки ограничить экспорт российских энергоносителей в Европу в первую очередь негативно скажутся на самих европейских странах.

Ранее также стало известно, что Испания вновь вернулась к закупкам российского газа.