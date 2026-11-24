Российский лидер Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ итоги прошедших в Шэньчжэне трехсторонних переговоров с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом 24 ноября рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Разумеется, конечно», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Встреча лидеров США, России и Китая прошла 19 ноября на полях саммита АТЭС в Китае. По ее итогам Путин, Трамп и Си Цзиньпин утвердили совместную декларацию о мире. В документе отражены общие принципы трех держав относительно ядерного оружия, работы Международного уголовного суда (МУС) и ООН. Состоявшаяся встреча стала первой в истории трехсторонней беседой глав России, Китая и США.