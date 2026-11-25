Расчеты в нацвалютах между Россией и Казахстаном достигают 96 процентов, заявил российский лидер Владимир Путин.

«В национальных валютах осуществляются расчеты, тоже уже объем большой, 90 с лишним процентов, 96, по-моему», - сказал Путин во время переговоров лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Путин также заявил о росте товарооборота между странами, который приближается к $30 млрд.

«Товарооборот у нас <…> где-то $28 (млрд. – Прим. ред.), по-моему, с небольшим», - сказал президент РФ.

Российский лидер отметил, что в обеих сторон активно работает межправкомиссия.

Напомним, в октябре Путин направил поздравление президенту Казахстана по случаю Дня Республики. В телеграмме глава РФ отметил, что отношения Москвы и Астаны развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества.