Спецпосланник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер назвал российского лидера Владимира Путина исторической фигурой и «гроссмейстером политики». Он также отметил глубокое понимание Путиным вопросов, обсуждаемых в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

«Президент Путин очень организован... Он, безусловно, гроссмейстер политики, он историческая фигура. Он всегда очень хорошо подготовлен, очень вдумчив, делает много заметок во время разговора, а затем очень конкретно излагает позицию. Совершенно очевидно, что он очень глубоко понимает суть обсуждаемых вопросов», — рассказал Кушнер в интервью главе немецкого медиаконцерна Axel Springer SE Матиасу Депфнеру.

Так спецпосланник ответил на вопрос о подготовке делегации США к переговорам в Москве и о том, как проходит диалог с российским лидером по возможной сделке об урегулировании украинского конфликта.

Ранее издание New York Magazine писало, что Кушнер критически оценивает подход главы киевского режима Владимира Зеленского к переговорам.