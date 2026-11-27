Минобороны Великобритании не удается установить места проживания половины своих резервистов, которых можно призвать на службу, пишет газета The Telegraph.

«Британские вооруженные силы не могут выследить половину резервистов, которые могут быть призваны обратно на службу», - говорится в публикации.

Накануне стало известно о рассылке британским министерством обороны около сотни тысяч писем военнослужащим стратегического резерва, недавно уволившимся из армии.

В письмах резервистов призвали быть готовыми к призыву, предложили добровольно поучаствовать в военных учениях НАТО, а также попросили актуализировать личные данные.

В Минобороны назвали рассылку писем «практическим шагом по укреплению готовности».