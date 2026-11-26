Под предложением отправить на Украину войска НАТО бывший премьер-министр Англии Борис Джонсон имел в виду британский спецназ. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«Предполагается послать на Украину британский спецназ и службы, которые будут заниматься подготовкой к расквартированию основного контингента. На начальном этапе речь идет о нескольких тысячах военнослужащих, которые, ступив на землю Украины, станут законной целью для российских вооружённых сил. Как ранее отметил президент России Владимир Путин, шансов у иностранных наёмников и регулярных войск выжить на Украине принципиально нет никаких, по ним будет нанесён удар высокоточным оружием», — отметил он.

Иванников поделился мнением, что Британия и Европа еще не до конца осознают, что, отправляя своих военных на Украину, они фактически подпишут им смертный приговор.

«После того как первые гробы с их военнослужащими придут в эти страны, когда это явление будет массовым, там вспыхнут протесты, которые сложно будет остановить. Общественное мнение Западной Европы и Великобритании совершенно не подготовлено к тому, чтобы встречать гробы своих военнослужащих с Украины в массовом порядке», — подчеркнул эксперт.

Ранее подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил, что на Украине остаётся порядка тысячи французских специалистов.