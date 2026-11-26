Британское Министерство обороны готовит резервистов к призыву на случай войны. Около 100 тысяч ветеранов впервые со времен холодной войны получили письма с предложением принять участие в учениях и просьбой обновить свои контактные данные, пишет британское издание The Telegraph.

В бой идут одни старики

Ранее глава британского военного ведомства Уэс Стритинг заявил, что на подготовку к конфликту в 2030 году у Лондона есть тысяча дней. При этом, как пишет The Telegraph, правительство Соединенного Королевства очень серьезно относится к статье 3-й устава НАТО, по которому страны — члены альянса должны «поддерживать и развивать свой индивидуальный и коллективный потенциал», и первое тут — привести в порядок армию, численность которой сократилась до минимума со времен Наполеоновских войн и составляет порядка 73 тысяч человек. Резервистов уже планируют подключить к предстоящим следующей весной маневрам НАТО Steadfast Defender.

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«Письма получили те, кто находится в стратегическом резерве: ветераны, недавно покинувшие военную службу, но обязанные вернуться в строй в исключительных обстоятельствах, — уточняет издание. — Как сообщил источник в армии, в письмах резервистов попросили уточнить сведения о себе, ведь тот факт, что человек некогда был механиком-водителем танка, не означает, что его нынешние гражданские навыки остались такими же. О том, что ветеранов немедленно призовут на службу, конечно, речи не идет, однако, по словам источника, „было бы глупо не иметь общей базы данных“».

Социальный экперимент

«Британское военное руководство чем-то напоминает британских ученых, которые вечно что-то доказывают, — заметил в разговоре с aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев. — И здесь, кажется, между ними даже есть связь, потому что идеи британского Минобороны напоминают некий эксперимент. Совершенно очевидно, что ветераны призываться и куда-то идти особого желания не имеют, это я вам говорю как офицер запаса. Одно дело — служить и переносить тяготы воинской службы молодым, и совсем другое — призываться по полной программе, когда ты уже успел побыть советником, методистом, преподавателем или инструктором».

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По мнению Перенджиева, британская военная верхушка преследует сразу несколько целей.

«Во-первых, проверить и доказать, что ветераны — это вполне пригодные бойцы, ведь на Украине, например, разрешено брать на военную службу мужчин старше 60, — объяснил эксперт. — Во-вторых, показать союзникам по НАТО, что мобилизационный ресурс у них все же есть, потому что среди молодежи в западных странах крайне сильны антивоенные настроения, а старшее поколение вряд ли возьмет и уедет из страны. В-третьих, есть тут и коммерческий момент, потому что на подобных мероприятиях очень легко отмывать деньги. Вместо тысячи заявленных выстрелов можно сделать десять, а народ можно разместить не в гостиницах, а где-то в палатках на свежем воздухе. И сами ветераны, вполне возможно, не будут против — командиры их не трогают, свои деньги они получат, а с бывшими сослуживцами всегда можно что-то обсудить. В итоге учения провели, все довольны».