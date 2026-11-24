Разногласия между европейскими странами и сомнения США в необходимости дальнейшей поддержки Киева ослабляют позиции Украины. Об этом пишет китайское издание Sohu.

По мнению автора публикации, терпение ключевых союзников Киева, в том числе США и Франции, подходит к концу. При этом в Европе усиливаются разногласия по вопросу продолжения помощи Украине, а единой позиции среди стран ЕС нет.

«Конфликт РФ и Украины продолжает обостряться, а вовлеченные в него стороны — вести сложную борьбу. Зеленский хочет продолжать боевые действия, однако терпение его двух главных союзников, Соединенных Штатов и Франции, по всей видимости, подходит к концу. Положение Зеленского становится еще более шатким», — говорится в материале.

Автор также считает, что Владимир Зеленский пытается выиграть время и укрепить свои позиции на переговорах, обвиняя Россию в неискренности. По его оценке, сокращение западной поддержки может привести к поражению ВСУ.

В публикации отмечается, что европейские страны в конечном итоге руководствуются собственными национальными интересами.

Ранее издание Reuters писало, что в Киеве владельцы популярных ресторанных сетей из-за перебоев со светом и водой закрывают заведения или переносят их на запад Украины.