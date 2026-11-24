Владельцы популярных ресторанных сетей из-за перебоев со светом и водой закрывают заведения в Киеве или переносят их в западные регионы Украины, пишет Reuters.

Сообщается, что группа Gastro Family закрыла рестораны на улицах Антоновича и Большой Васильковской, еще два заведения сети приостановили работу до апреля. Сеть «Черноморка» перенесла два ресторана на запад страны, так как посещаемость заведений упала на 20%, Pesto Cafe закрыла семь из 20 ресторанов в украинской столице и Киевской области, пишет агентство.

Рестораторы объясняют сложившуюся ситуацию перебоями с электроснабжением и водоснабжением, ростом расходов из-за этого, постоянными воздушными угрозами и сокращением числа клиентов. Они отмечают, что работать с каждым годом становится все труднее.

Ранее сообщалось, что массовые приостановки работы ресторанов в Киеве фиксируются уже третий месяц подряд, к Новому году в украинской столице могут закрыться около половины ресторанов, если власти не окажут отрасли финансовую поддержку.