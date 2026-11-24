Администрация Соединенных Штатов во главе с президентом Дональдом Трампом стремится добиться урегулирования украинского кризиса в максимально сжатые сроки и рассчитывает выйти на мирное соглашение уже к январю. Об этом в интервью агентству Bloomberg рассказал Владимир Зеленский, слова которого приводят РИА Новости.

По словам политика, американский лидер настаивает на том, чтобы стороны пришли к компромиссу как можно быстрее, обозначив январь в качестве идеального срока для завершения противостояния. При этом Зеленский дал понять, что форсирование переговорного процесса сопряжено с серьезными издержками.

«Мы и русские понимаем стремление действовать очень быстро. Мы понимаем, какой ценой это может обойтись», — подчеркнул он в беседе с журналистами.

В Москве неоднократно подчеркивали, что сроки окончания кризиса зависят исключительно от политической воли руководства в Киеве. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что спецоперация будет продолжаться до тех пор, пока Зеленский не решится пойти на соглашение с Россией, а само противостояние может прекратиться буквально за сутки, если украинские формирования получат приказ покинуть территорию российских регионов. В Кремле также отмечали, что Москва в любом случае выполнит поставленные задачи, хотя политико-дипломатический сценарий остается для нее предпочтительным.