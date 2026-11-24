На совещании с ГУР и главкомом ВСУ Михаилом Драпатым Зеленский выразил недовольство работой последнего в сфере противовоздушной обороны (ПВО). Как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru политолог Владимир Скачко, в сложившихся условиях Зеленский использует главкома для перекладывания ответственности.

«Претензии означают, что дела ВСУ действительно идут крайне плохо и на самой линии боевого столкновения, и в тылу, где без западных подпиток ПВО страдает. За это кто-то должен отвечать, кто-то должен отвлекать внимание, это во-первых», - сказал он.

Скачко подчеркнул, что сам Зеленский подолгу отсутствует в стране, поэтому ему нужен «стрелочник».

«Во-вторых, кто-то должен снимать ответственность лично с Зеленского. Кто-то должен понести ответственность в той ситуации, когда самого верховного главнокомандующего по две-три недели нет в стране, которая участвует в конфликте и проигрывает его. Кто за это должен отвечать? Понятно, что сначала стрелочники, а потом и главком», — уточнил политолог.

Ранее стало известно о претензиях Зеленского к западным партнерам, от которых он потребовал нарастить поставки вооружений и средств ПВО, и выразил недовольство подходом Вашингтона к распределению военной помощи между союзниками.