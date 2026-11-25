Польские власти не планируют высылку российского посла, заявил глава МИД страны Радослав Сикорский в эфире Польского радио.

«Мы пока не будем этого делать», - сказал министр.

Накануне российского посла в Варшаве Георгия Михно вызвали в польский МИД, где ему была вручена нота с обвинениями в адрес РФ в нарушении польского воздушного пространства.

Михно назвал неприемлемыми подобные обвинения.

«Российская Федерация не имеет с этим ничего общего», - сказал он журналистам.

Напомним, в минувшую пятницу в Минобороны Польши заявили о нарушении воздушного пространства Польши двумя ракетами и дроном, обвинив в произошедшем РФ.

Позднее глава польского МИД Сикорский признал, что у Варшавы нет доказательств того, что в пятницу польское воздушное пространство было нарушено именно российскими ракетами.