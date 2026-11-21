Глава польского МИД Радослав Сикорский признал, что Варшава не располагает доказательствами того, что в пятницу польское воздушное пространство было нарушено именно российскими ракетами.

В пятницу министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш объявил о нарушении воздушного пространства Польши двумя ракетами и дроном. Доказательств он не представил, при этом заявлял, будто эти средства поражения якобы принадлежали России.

«Мы ждем подтверждения твердых фактов», — заявил Сикорский журналистам.

Накануне в СМИ появились сообщения о падении неопознанного воздушного объекта в селе Новы-Липовец, расположенном в 46 км от украинской границы.