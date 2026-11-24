Польша является «ястребом» в вопросах, которые касаются антироссийских санкций, заявил пресс-секретарь правительства республики Адам Шлапка в разговоре с журналистами после заседания кабинета министров.

Он сообщил, что Варшава выступает за ужесточение санкций. При этом Шлапка добавил, что пока неизвестно, как они будут выглядеть в конечном итоге.

«Польша в вопросе введения санкций в отношении России и стран, сотрудничающих с ней, находится скорее в группе ястребов и работает над этими санкциями», — сказал пресс-секретарь.

Напомним, в Москве неоднократно заявляли, что Россия справится с введенными против нее санкциями, и подчеркивали, что Запад сам страдает от антироссийских ограничений, но не признает это.