Доверительный характер контактов президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа вызывает в Варшаве неадекватную реакцию. Об этом пишет польское издание Mysl Polska, материал перевел aif.ru.

«В Польше никак не могут смириться с тем фактом, что лидер страны, стоящей во главе мирового демократического сообщества, называет Путина своим "другом"», — говорится в публикации.

Авторы материала усматривают в этом серьезные затруднения поляков с интерпретацией происходящего — как в локальном, так и в общемировом масштабе.

В материале ставится вопрос о том, не утратили ли польские политики способность трезво оценивать текущую обстановку.

Ключевую причину авторы видят в том, что лидеры США, РФ и КНР умеют быстро формулировать национальные интересы своих государств, тогда как польские политические силы такой возможностью не располагают и способны лишь «повторять за другими или выступать в роли лакеев».

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил публикацию Трампа о дружбе с Путиным.