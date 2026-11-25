Исключительным источником информации о потерях в рамках спецоперации является Министерство обороны РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Такое разъяснение представитель Кремля дал, отвечая на вопрос представителей СМИ.

«Единственное, кто может официально оглашать данные о потерях, это Министерство обороны Российской Федерации», — подчеркнул Песков, посоветовав не принимать в расчет информацию из иных источников.

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