Глава Чечни Рамзан Кадыров надеется, что специальная военная операция может завершиться в течение ближайшего года. При этом он подчеркнул, что не может точно спрогнозировать сроки окончания боевых действий.

«Никто не знает, когда закончится СВО, все в руках Всевышнего. Наши бойцы работают на результат, делают успехи, но я точный прогноз дать не могу. Я надеюсь, что в течение года завершится СВО», — сказал Кадыров во время прямой линии во вторник.

Ранее глава Чечни сообщил, что новая команда добровольцев отправилась из Грозного в зону проведения специальной военной операции.

24 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны продолжиться.