Лидеры России, Китая и США зафиксировали в совместной декларации принцип абсолютной недопустимости ядерной войны. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.

В тексте декларации говорится, что президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер Дональд Трамп подчеркнули, что в подобном противостоянии не может быть победителей.

Стороны также договорились о продолжении конструктивного диалога, направленного на минимизацию ядерных рисков и нераспространение ядерного оружия.

Ранее Путин оценил состоявшиеся в Китае переговоры как страницу в истории дипломатии, выразив уверенность в необходимости сохранения и развития формата трехстороннего взаимодействия на высшем уровне.