Первая в истории трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа завершилась в китайском Шэньчжэне.

Переговоры начались примерно в 16:27 по местному времени (11:27 мск) и продлились около полутора часов. Лидеры завершили беседу в 17:57 (12:57 мск). Встреча состоялась на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Ранее стало известно, что Шэньчжэньская декларация форума экономик АТЭС не содержит в себя пунктов по теме конфликта на Украине. В целом, в документе не упоминается тема конфликтов. Декларация сконцентрирована на вопросах экономического и торгвого партнерства.