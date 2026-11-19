Президент России Владимир Путин, глава КНР Си Цзиньпин и лидер США Дональд Трамп приняли совместное заявление по итогам трехсторонней встречи, прошедшей сегодня в китайском Шэньчжэне. Об этом 19 ноября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он добавил, что документ будет опубликован в течение часа.
«Принято, в течение часа будет опубликовано», - рассказал он.
Напомним, первые трехсторонние переговоры лидеров России, США и Китая прошли на полях саммита АТЭС. Длились они около полутора часов.
Газета WSJ написала, что саммит России, Китая и США ознаменовал конец однополярного мира.
Ранее Кремль опубликовал Шэньчжэньскую декларацию форума экономик АТЭС. Отметим, что в ней не упоминается тема Украины.