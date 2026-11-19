Президент России Владимир Путин, глава КНР Си Цзиньпин и лидер США Дональд Трамп приняли совместное заявление по итогам трехсторонней встречи, прошедшей сегодня в китайском Шэньчжэне. Об этом 19 ноября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он добавил, что документ будет опубликован в течение часа.

«Принято, в течение часа будет опубликовано», - рассказал он.

Напомним, первые трехсторонние переговоры лидеров России, США и Китая прошли на полях саммита АТЭС. Длились они около полутора часов.

Газета WSJ написала, что саммит России, Китая и США ознаменовал конец однополярного мира.

Ранее Кремль опубликовал Шэньчжэньскую декларацию форума экономик АТЭС. Отметим, что в ней не упоминается тема Украины.