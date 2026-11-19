Президент США Дональд Трамп пытался задать позитивный настрой предстоящей встрече с Владимиром Путиным, пожав ему руку и назвав другом. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявила эксперт по деловому этикету и протоколу Татьяна Баранова.

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп поприветствовали друг друга рукопожатием во второй день саммита АТЭС. На переговорах американский лидер назвал российского лидера своим другом и сказал, что рад его видеть.

«Трамп не пытается проявлять агрессии или конфронтации. Даже на уровне рукопожатия. Действительно, господину Трампу свойственны перетягивания рукопожатий, слишком долгие рукопожатия или похлопывания левой рукой по спине. Это всё отсутствовало. Предположу, что Трамп не хотел нагнетать обстановку, потому что это и так довольно ответственная встреча, взгляды всего мира сейчас прикованы сюда», — сказала Баранова.

Эксперт отметила, что Трамп не стал своими действиями притягивать лишнее внимание.

«Потому что все детали все равно будут каким-то образом потом интерпретированы и, возможно, интерпретированы неверно. Поэтому я предположу, что это попытка задать нейтральный или позитивный тон всей дальнейшей встречи», — подчеркнула она.

Эксперт по протоколу Екатерина Богачева в беседе с aif.ru подтвердила, что действия Трампа были направлены на создание благоприятной атмосферы.

«Трамп стремится создать благожелательную атмосферу. На одном из видео, кстати, не совсем классическое рукопожатие, а идет еще и похлопывание по руке, наш президент отвечает зеркально. Все знают неформальное рукопожатие Трампа, что он может дернуть руку человека, с которым здоровается. Здесь же он ведет себя сдержанно, но всё равно ещё чуть менее формально, чем принято», — отметила она.

Богачева добавила, что Трамп публично назвал Путина другом, что указывает на попытку Трампа сделать встречу чуть менее формальной.

«Но в целом весь саммит в Китае построен по классическому протоколу, китайская сторона тщательно его соблюдает, для них это невероятно важно, так как это лицо страны, лицо региона, лицо хозяина. Трамп пытается придерживаться формальностей настолько, насколько это для него возможно», — подытожила эксперт.