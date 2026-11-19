Президент России Владимир Путин подвел итоги трехсторонних переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином и американским лидером Дональдом Трампом в ходе общения с представителями СМИ.

Глава государства охарактеризовал состоявшийся формат взаимодействия, назвав прошедшую встречу страницей в истории дипломатии.

Российский лидер также выразил надежду на то, что подобный трехсторонний диалог на высшем уровне получит свое дальнейшее развитие.

Ранее западные журналисты сообщили, что саммит России, Китая и США знаменует собой конец однополярного мира.