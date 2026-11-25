Рим ведет переговоры с Киевом о поставке от 10 до 20 истребителей Eurofighter, пишет La Repubblica.

Газета отмечает, что власти Италии не станут отзывать только что одобренный пакет помощи из-за военной операции Украины в территориальных водах Ливии. Итальянское правительство также планирует ставить на паузу уже ведущиеся переговоры с украинским кабмином о поставке военных самолетов Eurofighter, говорится в статье.

Напомним, 22 ноября дроны ВСУ предприняли попытку ударов по судам и объектам в ливийском порту Бенгази. Зампредседателя Президентского совета Ливии Муса аль-Куни назвал действия Украины, которая взяла на себя ответственность за теракт, равносильными объявлению войны. Рим счел инцидент вблизи Италии крайне опасным.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Италии обучают бойцов ВСУ обращению с подводными минами и незаметному перемещению боевых пловцов.

Отметим, в Москве неоднократно предупреждали, что накачивание украинских формирований оружием мешает мирному урегулированию и втягивает страны НАТО в конфликт.