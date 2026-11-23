Вице-премьер Италии Маттео Сальвини потребовал от Владимира Зеленского официальных извинений после появления его имени в базе украинского сайта «Миротворец»*. В противном случае политик пригрозил выступить за прекращение дальнейших поставок Киеву.

Профайлер, политолог Руслан Панкратов в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, чем этот инцидент чреват для киевского режима.

Напомним, по данным издания Il Fatto Quotidiano, Сальвини назвал действия ресурса «нацистскими» и призвал закрыть его. На фоне этого премьер-министр Италии Джорджа Мелони лично выразила Зеленскому протест, охарактеризовав произошедшее как «неприемлемое».

Посольство Украины в Италии заявило, что сайт «Миротворец» не представляет официальную позицию Киева. Однако, как пишет Il Fatto Quotidiano, публичных извинений от Зеленского на данный момент не последовало.

«Сальвини не может единолично перекрыть поставки, но может сорвать их продление. Уже подписанный 13-й пакет и разрешение на новые поставки в 2027 году - разные решения: действующее разрешение истекает 31 декабря, а для продления нужны решение правительства и поддержка парламента. Как лидер “Лиги” Сальвини может отказаться поддержать продление и вынудить Мелони искать другие голоса или идти на уступки. Показательно, что “Лига” выступала против новых поставок ещё до скандала», - подчеркнул эксперт.

Панкратов отметил, что после этого инцидента Мелони может и дальше поддерживать Украину, однако выбить новые поставки ей будет труднее. Ситуация для Зеленского омрачается еще и тем, что в последнее время не раз фиксировались неприятные инциденты между ним и премьером Италии.

«Я бы ожидал не разрыва с Киевом, а более жёсткого торга в Риме. Мелони может продолжать поддерживать Украину, но ей теперь труднее объяснить собственной коалиции, почему новые поставки следует одобрить, а вопрос о публичной травле итальянских политиков достаточно закрыть справкой о том, что сайт “неофициальный”. И даже если Зеленский извинится, это снимет повод для скандала, но не устранит причину спора: Сальвини хотел остановить новые поставки ещё до того, как узнал о своём досье», - заключил специалист.

Ранее стало известно, что ссора с Мелони больно ударит по Киеву.

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