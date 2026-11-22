Анкета заместителя председателя правительства Италии и лидера партии «Лига» Маттео Сальвини исчезла из базы украинского экстремистского ресурса «Миротворец»*. По данным самого портала, в воскресенье, 22 ноября, при вводе фамилии итальянского политика в поисковую строку сайта его страница больше не отображается.

При этом в списке ресурса до сих пор фигурируют представители оппозиционного итальянского «Движения пяти звезд» — в частности, депутаты Европарламента Марио Фуроре, Гаэтано Педулла, Каролина Мораче, Джузеппе Анточи, Дарио Тамбуррано и Паскуале Тридико, которые ранее обращались к руководству ЕП с требованием закрыть сайт из-за разжигания ненависти и публикации фейков, а также выступали за поддержание торговых контактов с Москвой.

По сведениям итальянской газеты La Stampa, карточка Сальвини находилась в базе почти десять лет — ее разместили еще в апреле 2017 года после визита политика в Россию и заключения соглашения о взаимодействии между «Лигой» и «Единой Россией».

Дипломатический скандал вокруг сайта разгорелся в Италии на минувшей неделе после включения в базу евродепутатов от «Движения пяти звезд». 19 ноября Маттео Сальвини потребовал от Киева незамедлительных объяснений по поводу своего присутствия в перечне, а глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни поручил итальянскому послу на Украине разобраться в ситуации.

В субботу, 21 ноября, газета Il Fatto Quotidiano сообщила, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони лично выразила протест Владимиру Зеленскому, назвав действия администрации ресурса неприемлемыми для всех итальянцев.

Комментируя реакцию Рима, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на двойные стандарты, напомнив, что в списки «Миротворца»* внесены и несовершеннолетние, а сам подобный ресурс вообще не должен существовать.

* Признан экстремистским и запрещен в России.