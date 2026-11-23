Вице-премьер Италии Маттео Сальвини потребует от Украины закрыть скандально известный сайт «Миротворец», сообщает Il Fatto Quotidiano.
Ранее выяснилось, что Сальвини находится в базе сайта. Также там обнаружили имена семи депутатов Европарламента от оппозиционного «Движения 5 звезд». Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила Зеленскому, что это неприемлемо, а вице-премьер Антонио Таяни потребовал через итальянского посла разъяснений от Киева.
После этого карточка Сальвини исчезла с «Миротворца», но политик считает, что этого недостаточно. Он сообщил, что встретится с послом Украины и поднимет тему скандального сайта.
«Я потребую <...> удаления имен всех остальных граждан Италии с этого ресурса, который разжигает насилие, и потребую закрытия самого сайта. Ситуация вызывает серьезную обеспокоенность», — сказал Сальвини.
Напомним, «Миротворец» появился в 2014 году. Хозяева ресурса публикуют персональные данные тех лиц, которых они считают угрозой национальной безопасности Украины. В базу попадают даже младенцы и люди, которые умерли. Так, в списки внесли имя скончавшегося посла России в США Александра Дарчиева.