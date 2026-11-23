Вице-премьер Италии Маттео Сальвини потребует от Украины закрыть скандально известный сайт «Миротворец», сообщает Il Fatto Quotidiano.

Ранее выяснилось, что Сальвини находится в базе сайта. Также там обнаружили имена семи депутатов Европарламента от оппозиционного «Движения 5 звезд». Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила Зеленскому, что это неприемлемо, а вице-премьер Антонио Таяни потребовал через итальянского посла разъяснений от Киева.

После этого карточка Сальвини исчезла с «Миротворца», но политик считает, что этого недостаточно. Он сообщил, что встретится с послом Украины и поднимет тему скандального сайта.

«Я потребую <...> удаления имен всех остальных граждан Италии с этого ресурса, который разжигает насилие, и потребую закрытия самого сайта. Ситуация вызывает серьезную обеспокоенность», — сказал Сальвини.