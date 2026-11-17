Военнослужащие Италии обучают бойцов ВСУ обращению с подводными минами, а также методикам незаметного перемещения боевых пловцов. Такую информацию опубликовало издание Intelligence Online.

По данным портала, курс проходят военные 73-го центра морских специальных операций ВСУ, направленные в Италию. В июне один из представителей данной структуры назывался среди тех, кто причастен к теракту против автобуса с белорусскими детьми в Брянской области; тогда погиб 1 пассажир, ещё 8 человек получили ранения.

Подготовку украинских бойцов ведёт спецподразделение «Омега» итальянских ВМС. В его программу входят подводные мины и аппараты Deep Shadow, предназначенные для скрытного передвижения пловцов под водой.

Ранее Москва не раз обращала внимание западных государств на то, чем чревато насыщение Украины оружием. Российская сторона подчёркивала: подобные действия способствуют дальнейшему обострению конфликта и означают прямое втягивание европейских стран в противостояние.