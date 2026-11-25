Премьер-министр Италии Джорджа Мелони может оказаться в базе экстремистского украинского сайта «Миротворец»*, если изменит политический курс и начнет активнее поддерживать силы, выступающие против глобалистской повестки. Такой сценарий возможен в случае усиления международного движения за национальный суверенитет и пересмотра отношений с Киевом. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Ранее на «Миротворце»* разместили данные вице-премьера Италии Маттео Сальвини, также там обнаружили имена семи депутатов Европарламента от оппозиционного «Движения 5 звезд». Премьер-министр Джорджа Мелони заявила Владимиру Зеленскому, что это неприемлемо, а вице-премьер Антонио Таяни потребовал через итальянского посла разъяснений от Киева. После этого карточка Сальвини исчезла с ресурса.

По словам Рогова, нынешняя ситуация вокруг «Миротворца»* показывает, что украинские власти готовы учитывать интересы отдельных европейских политиков, если это необходимо для сохранения финансовой и военной поддержки со стороны их государств. Однако подобная лояльность может оказаться временной.

Экспет считает, что дальнейшее развитие политической ситуации в Европе способно изменить отношение Киева к итальянскому премьеру.

«Я думаю, что Мелони вполне может оказаться на "Миротворце"*, если результаты международных договоренностей станут более осязаемыми и к союзу здравых сил, выступающих против глобалистов, начнет присоединяться все больше государств и политиков. В таком случае Мелони не сможет оставаться в стороне», — заявил собеседник aif.ru.

Он отметил, что итальянский премьер достаточно быстро реагирует на изменения политической конъюнктуры, и для сохранения власти и победы на будущих выборах ей придется учитывать настроения избирателей, не отставать от происходящих в мире политических процессов.

Эксперт при этом обратил внимание на события в Румынии, где бывший кандидат в президенты Кэлин Джорджеску, критиковавший НАТО и военную помощь Украине, столкнулся с серьезным политическим давлением. Сейчас он по решению Бухарестского апелляционного суда вышел из следственного изолятора и будет находиться под домашним арестом. На выборах 2024 года Джорджеску занял первое место в первом туре с результатом 22,95%, однако Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования. Позднее политику предъявили обвинения в попытке государственного переворота и пропаганде деятельности фашистского «Движения легионеров».

Рогов считает, что происходящее вокруг румынского политика свидетельствует о возможном ослаблении влияния глобалистских сил в Европе.

«Мир меняется. Мы видим, что глобалистам становится все сложнее продавливать решения, которые они считают необходимыми. Борьба за суверенитет отдельных государств и построение более справедливого мирового порядка все чаще приносит свои результаты», — отметил он.

По словам Рогова, политические процессы в Румынии и Италии необходимо рассматривать в более широком контексте. Если сторонники национального суверенитета в европейских странах будут усиливать свои позиции, отдельным политикам придется определяться со своей дальнейшей стратегией.

«Мелони понимает, что для сохранения власти необходимо ориентироваться на происходящие изменения. Если движение против глобалистов будет набирать силу, ей придется либо оказаться в его авангарде, либо хотя бы не отставать от него. В противном случае политические риски для нее будут возрастать», — пояснил эксперт.

Рогов также добавил, что нынешнее удаление Маттео Сальвини из базы «Миротворца»* не гарантирует аналогичного отношения к другим итальянским политикам. По его мнению, украинская сторона может пересмотреть свое решение, если политические интересы Киева и Рима перестанут совпадать.

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