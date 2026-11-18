Ядерный чемоданчик был доставлен в Китай, куда накануне приехал президент России Владимир Путин, — предмет попал на видео ИС « Вести ».

Черный дипломат в руках адъютанта Путина заметил журналист Евгений Попов, который уточнил, действительно ли это тот самый ядерный чемоданчик. В ответ адъютант подтвердил, что это именно он.

Напомним, президент РФ находится с визитом в китайском Шэньчжэне, где проходит саммит АТЭС. На полях саммита 19 ноября состоится трехсторонняя встреча российского лидера, президента США и председателя КНР.

В первый день саммита Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин уже собрались вместе на торжественном приеме участников и стояли рядом во время совместного фотографирования.

Как ранее сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, во время переговоров лидеры РФ, КНР и США обсудят ряд вопросов, в число которых также входит ситуация вокруг Украины.