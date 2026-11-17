После атак ВСУ на Крымский мост 16 и 17 ноября 2026 года автомобильное движение по переправе было вновь открыто в реверсивном режиме. Президент России Владимир Путин получил доклад о текущем положении дел относительно переправы, а в Кремле подчеркнули, что сооружение будет восстановлено и станет еще лучше прежнего. Aif.ru собрал подробности.

Позиция Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в отношении Крымского моста будет разработан конкретный план восстановительных мероприятий. По его словам, вице-премьер Марат Хуснуллин доложил о сроках и очередности проведения работ.

«Нет никаких сомнений, что мост будет восстановлен и будет еще лучше прежнего», — подчеркнул представитель Кремля.

Как заметил Песков, глава государства также получил полную информацию о текущей ситуации вокруг переправы.

Восстановительные работы

Марат Хуснуллин в понедельник объявил об открытии автомобильного движения по Крымскому мосту в реверсивном режиме. Он лично выезжал на переправу, осмотрел состояние конструкции и оценил масштаб повреждений.

Кроме того, было проведено заседание профильной комиссии и совещание, на которых детально проработали перечень необходимых мероприятий.

«Уже собрали ресурсы, проектировщиков и строителей для восстановления. Решаем с руководством регионов вопросы, связанные с логистикой», — написал Хуснуллин в мессенджере «Макс».

По словам вице-премьера, весь пакет необходимых решений принят: пассажирский транспорт и автомобили будут следовать по мосту, а грузы доставлены получателям.

Известно, что в ночь на 17 ноября мост атаковали повторно, движение и машин, и поездов приостановили полностью, из-за чего реверсивное движение, запущенное вечером 16-го, пришлось прервать.

При этом к вечеру вторника глава Крыма Сергей Аксенов по итогам совещания подтвердил, что автомобильный транспорт по мосту снова пропускают в реверсивном режиме, а ограничений для поездов нет.

Ситуация в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратился к жителям города с видеообращением после атак ВСУ на Крымский мост. Он отметил, что все цепочки жизнеобеспечения города сохранены, а поскольку переправа практически не использовалась для доставки грузов, то инцидент не отразился на снабжении.

«Поставки продуктов питания, горюче-смазочных материалов и других необходимых товаров продолжаются. Они идут в прежнем режиме», — подчеркнул Развожаев.

По его словам, основным транспортным потоком через мост были личный автотранспорт и рейсовые автобусы. Главной задачей сейчас губернатор назвал проработку альтернативных логистических решений для людей, которым необходимо вернуться домой или продолжить поездку.

Отдельно он обратился к тем, кто находится на материковой части РФ и планирует вернуться в Севастополь. Он попросил их пока воздержаться от поездок в сторону Крымского моста и дождаться официальных разъяснений от властей по альтернативным маршрутам.

Как указал губернатор, Киев рассчитывает использовать ситуацию, чтобы посеять панику и создать иллюзию блокады Крыма и Севастополя, однако это не соответствует действительности.

Развожаев также сообщил о запуске горячей линии для тех, кто столкнулся с трудностями при выезде из Севастополя на материк или возвращении домой.

«Если вы не знаете, как добраться до места назначения, куда обратиться и какие маршруты доступны, звоните: 122 (добавочный 0) с 9 утра до 21:00», — уточнил он, добавив, что операторы помогут гражданам сориентироваться и получить необходимую информацию.

Альтернативные маршруты

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что железнодорожное сообщение между Крымом и Таманью возобновлено после перерыва, вызванного атаками на Крымский мост в ночь с 16 на 17 ноября.

По его словам, пассажиры без автотранспорта могут воспользоваться паромной переправой. Все, кому срочно необходимо попасть из Крыма на Кубань через Керченский пролив или обратно, могут получить информацию о доступности транспортных средств, в том числе железнодорожного сообщения, на официальном сайте Министерства транспорта республики.

Расследование атак

По данным СК РФ, 16 и 17 ноября Крымский мост подвергся атакам украинских БПЛА.

В результате ударов получила повреждения конструкция переправы, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о террористическом акте.

Оценка экспертов

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru заметил, что ВСУ могли атаковать Крымский мост со стороны моря, чтобы избежать зоны видимости систем ПВО.

По его словам, поскольку над Запорожской и Херсонской областями расположены несколько зон противовоздушной обороны, они бы непременно перехватили ракету.

«Ракета летела над морем на предельно малой высоте, сделала горку и атаковала», — сказал специалист.

Эксперт объяснил, что пролетающую низко ракету трудно обнаружить. При этом он заметил, что теперь средства ПВО могут начать размещать на баржах для создания дополнительной линии обороны в Черном море, а российскими безэкипажными катерами охранять их от украинских БЭКов.

История атак на Крымский мост

Известно, что до атак 16 и 17 ноября 2026 года ВСУ предпринимали попытки вывести Крымский мост из строя. Так, 4 июня 2025 года Песков подтвердил взрыв у переправы, однако тогда серьезных последствий удалось избежать.

«Взрыв действительно был, ничего не повреждено, мост работает», — сказал пресс-секретарь президента.

Более серьезные последствия от атаки ВСУ были зафиксированы 17 июля 2023 года. Тогда рано утром два надводных беспилотника атаковали мост, повредив автомобильную часть на одной из опор. Помимо ущерба мосту, от удара ВСУ погибли два человека.

Через сутки, утром 18 июля, движение пустили в реверсивном режиме — обе стороны ходили по одной уцелевшей половине. Спустя 59 дней был открыт восстановленный пролет в сторону Керчи, после чего началось полноценное двустороннее движение.

Полноценно завершить восстановительные работы удалось 14 октября 2023 года. В тот день были открыты все четыре полосы, на 18 дней раньше запланированного срока.