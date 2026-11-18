В рамках торжественного приёма в Шэньчжэне председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что участники саммита АТЭС намерены рассмотреть шаги, направленные на углубление обоюдной открытости и поддержку экономического подъёма посредством инноваций.

По словам китайского лидера, на предстоящей встрече глав государств и правительств (АТЭС — ред.) будут обсуждаться действия по наращиванию взаимной открытости. Кроме того, планируется проанализировать варианты роста, опирающегося на инновации, а также расширить перспективы делового взаимодействия в разных сферах и добиться большего числа ощутимых результатов.

Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества принимает китайский Шэньчжэнь 18-19 ноября. В состав АТЭС входят 21 государство Азиатско-Тихоокеанского региона, и Россия среди них.

Ранее сообщалось, что Владимира Путина встретили мелодией из балета Чайковского на приеме лидеров АТЭС.