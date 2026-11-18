Торжественный вечер для глав делегаций саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне начался с особого музыкального приветствия в честь президента России Владимира Путина. При появлении российского лидера оркестр исполнил мелодию из балета Петра Чайковского «Щелкунчик».

По замыслу организаторов приема, музыканты встречали каждого прибывающего руководителя экономики региона индивидуально подобранной композицией, отражающей культуру его государства. В момент, когда в зал вошел Владимир Путин, оркестр заиграл известный фрагмент из балета Чайковского — «Русский танец (Трепак)».

Вечернее мероприятие было устроено от имени председателя КНР Си Цзиньпина. К месту проведения торжества — Центру международных обменов — российский президент прибыл на отечественном лимузине «Аурус». У входа главу российского государства лично встретили Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань, после чего лидеры двух стран обменялись крепким рукопожатием.

Подчеркнутое внимание принимающей стороны к деталям церемониала сопровождает всю поездку Владимира Путина в Шэньчжэнь, где 18–19 ноября проходит 33-й саммит АТЭС. Как ранее отмечал aif.ru, высший уровень протокола был задан с первых минут пребывания делегации в Китае — от построения почетного караула трех родов войск и военного оркестра у трапа в аэропорту до доверительного общения с председателем КНР в государственной резиденции.