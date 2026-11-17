Президент России Владимир Путин прибыл в китайский Шэньчжэнь, где состоится его встреча с лидерами США и КНР.

Напомним, трехсторонние переговоры пройдут 19 ноября на полях саммита АТЭС. Как сообщал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, в повестке среди прочих присутствует и тема Украины.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, выражал мнение, что последние атаки ВСУ на объекты в России не должны повлиять на повестку. Представитель Кремля также утверждал, что все вопросы, связанные со встречей Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина, полностью согласованы. Кроме того, по словам Пескова, часть встречи лидеров могут открыть для журналистов.

Отмечалось также, что российский президент проведет в Китае три дня, и его ждет насыщенная рабочая программа.