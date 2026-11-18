На торжественном приеме для лидеров АТЭС президенты России и США расположились рядом с Си Цзиньпином и его супругой.

Прием проводится в Shenzhen International Communication Center в районе Футянь. Перед началом мероприятия запланировано совместное фотографирование участников.

Дональд Трамп встал справа от председателя КНР, а Владимир Путин — слева от китайского лидера и его супруги.

Напомним, саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. На его полях пройдет трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина, которая должна состояться в четверг. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщал, что среди тем, которые будут обсуждаться, присутствует и украинский вопрос.