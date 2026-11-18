В ночь на 17 ноября украинские беспилотники атаковали Крым. В Ленинском районе погибли два человека, а Крымский мост подвергся второму за сутки удару. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте: по данным ведомства, конструкции моста повреждены, следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.

Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии aif.ru предположил, что удар мог быть нанесен со стороны моря, чтобы обойти зоны ПВО.

«Удар был с моря. Потому что над Запорожской и Херсонской областями есть несколько зон ПВО, они бы обязательно перехватили ракету. Ракета летела над морем на предельно малой высоте, сделала горку и атаковала», — заявил Кнутов, подчеркнув, что низколетящую ракету крайне сложно обнаружить.

По данным военных каналов, удар был нанесен управляемой ракетой «Фламинго». Кнутов объяснил, как эта ракета могла долететь до Крымского моста, и связал это с системой Starlink.

«Те кадры, что есть в сети, говорят о том, что на "Фламинго" была установлена видеокамера, сигнал передается, вероятно, с помощью терминала Starlink на пункт управления. И Starlink в данном случае либо взломан, либо используется система, когда часть Starlink работает, условно, во Львовской области, а терминалы установлены на воздушные шары и таким образом осуществляется связь непосредственно с крылатой ракетой и пунктом наведения этой ракеты», — сказал эксперт.

Из-за видеонаведения точность становится выше, чем у предыдущих моделей. Боевая часть превышает 1 тонну, напомнил Кнутов.

В качестве альтернативы собеседник aif.ru допустил наведение с помощью шведского самолета ДРЛО ASC890 на базе Saab 340, который мог находиться в нейтральной зоне.

«В воздухе может непрерывно находиться около пяти часов. По разным данным, радиус обзора — от 400 до 500 километров», - уточнил он.

В ответ армия РФ в ночь на 17 ноября ударила по двум мостам в Киеве - Северному и Южному, которые используются для логистических перевозок ВСУ. Днем взрывы продолжили греметь в столице.