Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров в узком составе проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина о текущей обстановке в зоне СВО. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Да», — ответил представитель Кремля на вопрос, обсуждалась ли тема Украины и ситуация в зоне спецоперации на встрече.

Ранее лидеры России, США и Китая уже провели краткие контакты на полях саммита АТЭС в Китае. Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин обменялись рукопожатиями и непродолжительно побеседовали «на ногах» непосредственно перед церемонией совместного фотографирования.