Президент России Владимир Путин и лидер Южной Кореи Ли Чжэ Мен на полях саммита АТЭС провели первую личную встречу. Как пишет Yonhap, переговоры продлились около 10 минут.

Путин и Ли Чжэ Мен договорились развивать сотрудничество между Россией и Южной Кореей в сферах, где для этого нет препятствий.

Агентство News1 со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации южнокорейского президента пишет, что главы государств обсудили ситуацию на Корейском полуострове и признали необходимость снижения напряженности.

По данным агентства, Путин и Ли Чжэ Мен встретились 18 ноября без предварительной договоренности. Переговоры состоялись в конце приветственного ужина, организованного лидером Китая Си Цзиньпином и его супругой.

Напомним, Ли Чжэ Мен вступил в должность президента Южной Кореи в июне прошлого года.

Ранее Путин встретился на саммите АТЭС с президентом США Дональдом Трампом. Хозяин Белого дома заявил, что встреча с Путиным подготовила почву для переговоров России, США и Китая.