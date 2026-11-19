Встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа в китайском Шэньчжэне заложила основу для проведения трёхсторонних переговоров РФ, США и КНР, заявил сам американский лидер.

Переговоры глав двух государств состоялись 19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Беседа Путина и Трампа продлилась около 50 минут.

«Мы только что провели встречу с президентом Путиным, просто чтобы подготовить почву, и я думаю, что наша встреча [глав государств РФ, США и Китая] пройдёт успешно», — сказал руководитель Белого дома в ходе общения с председателем КНР Си Цзиньпином.

Трёхсторонние переговоры российского, американского и китайского лидеров должны состояться 19 ноября. Трамп подчеркнул, что с нетерпением ожидает этой встречи.

Напомним, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что глава российского государства обсуждал на переговорах с американским лидером вопросы подготовки к трёхстороннему саммиту, некоторые аспекты двусторонних отношений и тему урегулирования украинского конфликта. Дипломат также добавил, что Владимир Путин вышел в отличном настроении со встречи с Дональдом Трампом.

17 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что переговоры лидеров России, США и Китая станут саммитом в ранее не использовавшемся формате. Он пояснил, что главы государств смогут напрямую обсудить интересующие их вопросы и обменяться мнениями.