Сотни жителей китайского Шэньчжэня сделали фотографии с кортежем российского лидера Владимира Путина на улицах города, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Китайцы фотографируют кортеж президента России», — написала она в своём Telegram-канале.

Захарова также опубликовала соответствующие кадры. На представленных изображениях и в ролике можно заметить, как на улицах собралось множество людей. Прохожие стоят вдоль тротуаров перед металлическими барьерами, расставленными рядом с дорогой.

Многие из них в ожидании держат в руках смартфоны, чтобы сделать фотографии или снять видео.

Напомним, Владимир Путин находится в Китае с трёхдневным визитом. Он принимает участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне. Кроме того, он проводит встречи с главами других государств.

Ранее, 19 ноября, состоялись двусторонние переговоры Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер в ходе беседы назвал главу российского государства своим другом. Встреча президентов России и США продолжалась примерно 50 минут.